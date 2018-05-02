Угрожал убить беременную жену: в Самарской области полицейские поймали дебошира

В Похвистневском районе женщина спасла жизнь соседке. 33-летнюю женщину пытался убить собственный муж.

— Она вернулась от подруги домой и застала супруга в нетрезвом состоянии. Агрессивно настроенный муж набросился на свою беременную жену, схватил её за волосы, повалил на диван и начал душить, сдавливая рукой горло потерпевшей. В это время домой к супругам пришла соседка и оттащила рассвирепевшего соседа от подруги, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

Потерпевшая подала заявление. В отношении 27-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.