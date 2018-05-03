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Студентка из Зауралья залезла в киоск через окно и украла беляши
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Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Студентка из Зауралья залезла в киоск через окно и украла беляши 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: Газета 45
В Кургане суд вынес приговор студентке техникума. Девушка решила полакомиться беляшами и влезла в киоск «Куры‐гриль» через окно. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт Курганского городского суда.
Осенью прошлого года подвыпившая студентка украла из киоска пять беляшей, пять чебуреков и восемь сосисок в тесте. Часть «добычи» девушка съела, часть — потеряла.
В ходе следствия выяснилось, что деньги у воровки были, однако она решила их не тратить и устроила себе приключения. Теперь обвиняемой грозит наказание в виде 100 часов обязательных работ.
В Уссурийске полиция раскрыла кражу по горячим следам. Ранее судимый мужчина ограбил 30‐летнюю соседку по общежитию. Добычей вора стали 11 тысяч рублей, которые он успел потратить.
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