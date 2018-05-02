На жителя Похвистневского района заведено уголовное дело за угрозу убийством беременной сожительнице 

Из материалов дела следует, что в Международный женский день потерпевшая, вернувшись от своей подруги домой, застала мужа в нетрезвом состоянии. Агрессивно настроенный муж набросился на свою беременную жену, схватил ее за волосы, повалил на диван и начал душить, сдавливая рукой горло потерпевшей. В это время домой к супругам пришла соседка, поздравить с праздником, и оттащила рассвирепевшего соседа от подруги.
В отношении 27-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Ведется дознание, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.