На жителя Похвистневского района заведено уголовное дело за угрозу убийством беременной сожительнице

Из материалов дела следует, что в Международный женский день потерпевшая, вернувшись от своей подруги домой, застала мужа в нетрезвом состоянии. Агрессивно настроенный муж набросился на свою беременную жену, схватил ее за волосы, повалил на диван и начал душить, сдавливая рукой горло потерпевшей. В это время домой к супругам пришла соседка, поздравить с праздником, и оттащила рассвирепевшего соседа от подруги.