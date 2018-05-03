Сотрудниками полиции в Москве задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Оперативникам поступила информация о 24-летнем приезжем из ближнего зарубежья, который занимается распространением наркотиков на территории столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе Богородское сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве была остановлена автомашина, где в качестве пассажира находился подозреваемый. При личном досмотре у него изъято неизвестное вещество. Исследованием установлено, что изъятое является героином массой 2,5 грамма.

В квартире по месту временного проживания задержанного полицейскими обнаружены электронные весы, упаковочный материал и более 1 килограмма 100 граммов героина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.