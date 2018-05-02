Москвичку задержали по подозрению в покушении на сбыт героина

Полицейские в Москве задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства, у нее было найдено почти 150 граммов героина, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Оперативники получили информацию о том, что 34-летняя москвичка занимается распространением наркотиков. Было установлено, что злоумышленница забирала запрещенные средства и вещества из тайников в различных районах города», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Дмитровском шоссе подозреваемая была задержана. При личном досмотре у нее обнаружено несколько полиэтиленовых свертков с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, общей массой около 150 граммов.

Следствием ОМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.