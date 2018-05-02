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«Пьяная» драка в Саках обернулась уголовным делом
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«Пьяная» драка в Саках обернулась уголовным делом 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. В Саках после драки один из участников оказался в больнице, второй — стал фигурантом уголовного дела. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью правоохранители начали расследование, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
С информацией о 27-летнем мужчине, который поступил в больницу с травмами головы, в дежурную часть обратились медики. По их словам, крымчанин находился в состоянии опьянения и пояснил, что упал на улице. Правоохранители провели проверку по этому факту и выяснили, что пострадавший был участником драки.
"В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что травмы потерпевшего — результат драки, произошедшей вблизи одного из увеселительных заведений. Под подозрение попал 37-летний сакчанин, с которым у потерпевшего произошел конфликт, закончившийся умышленным причинением вреда здоровью", — рассказали в МВД.
Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу, заключение которой послужило основанием для возбуждения уголовного дела. По информации правоохранителей, ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался, однако в поле зрения полиции уже попадал из-за злоупотребления алкоголем.
"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание от двух до восьми лет лишения свободы", — подытожили в крымском главке МВД.
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