МВД: Опасных предметов в зданиях на ул. Поварская и в Малом Харитоньевском пер. не обнаружено

Информация о минировании двух зданий на ул. Поварская и в Малом Харитоньевском пер. не подтвердилась. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу. «Сотрудники полиции проверили здания в Малом Харитоньевском пер. и на ул. Поварская после анонимного сообщения о минировании. В результате проверки каких-либо опасных предметов не выявлено. Полицейские устанавливают личность звонившего», — говорится в сообщении. Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва по двум адресам, где находятся здания Верховного суда РФ (Малый Харитоньевский пер., д. 12, стр. 1 и ул. Поварская, д. 15, стр. 1).