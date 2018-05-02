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МВД: Опасных предметов в зданиях на ул. Поварская и в Малом Харитоньевском пер. не обнаружено
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МВД: Опасных предметов в зданиях на ул. Поварская и в Малом Харитоньевском пер. не обнаружено 

Агентство «Москва» 1 час назад
Информация о минировании двух зданий на ул. Поварская и в Малом Харитоньевском пер. не подтвердилась. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«Сотрудники полиции проверили здания в Малом Харитоньевском пер. и на ул. Поварская после анонимного сообщения о минировании. В результате проверки каких-либо опасных предметов не выявлено. Полицейские устанавливают личность звонившего», — говорится в сообщении.
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва по двум адресам, где находятся здания Верховного суда РФ (Малый Харитоньевский пер., д. 12, стр. 1 и ул. Поварская, д. 15, стр. 1).
Агентство «Москва»: последние новости
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