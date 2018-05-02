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Грабитель отбирал деньги и мобильные телефоны у садоводов в деревне Рекшино
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Грабитель отбирал деньги и мобильные телефоны у садоводов в деревне Рекшино 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в совершении двух грабежей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.
29 апреля в дежурную часть полиции по городу Бор поступили два заявления о грабежах. Сообщалось, что неизвестный мужчина возле садового товарищества, расположенного в деревне Рекшино, открыто похитил у двух женщин мобильные телефоны и деньги. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.
В первом случае, около 11 часов утра грабитель отнял у 38-летней женщины 800 рублей и мобильный телефон. Второе нападение произошло около 17:30. Жертвой стала 55-летняя женщина, у которой налетчик похитил телефон и 1000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего ранее судимого безработного жителя города Бор.
Свою вину в содеянном мужчина не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, нижегородка призналась в жестоком убийстве двух своих детей.
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