Ещё
Труп с ножевыми ранениями нашли в вагончике в Сергиево‑Посадском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Труп с ножевыми ранениями нашли в вагончике в Сергиево‑Посадском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: В Подмосковье
Тело человека с множественными ножевыми ранениями обнаружили в вагончике в поселке Березняки Сергиево-Посадского района Подмосковья, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Первого мая в 01:09 в вагончике на участке в поселке Березняки Сергиево-Посадского района с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области мужчина 1976 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
РИАМО: последние новости
Мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого в новой Москве Двое мужчин с ножом ограбили школьника на востоке Москвы Подозреваемого в мошенничестве на 1 млн руб задержали на востоке Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию192
США начали военную операцию в Сирии273
Грузия определилась с российской политикой54
Военные корабли НАТО вошли в Черное море343
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину122
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение