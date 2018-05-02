Труп с ножевыми ранениями нашли в вагончике в Сергиево‑Посадском районе

«Первого мая в 01:09 в вагончике на участке в поселке Березняки Сергиево-Посадского района с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области мужчина 1976 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».