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Появились подробности убийства пастора в Одессе
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СМИ узнали подробности убийства американского пастора в Одессе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Убившие американского пастора одесситы перепутали священнослужителя с "менялой" с рынка "Седьмой километр", сообщает издание "Думская".
По версии следствия, преступники ворвались к жертве в квартиру и начали пытать, требуя показать тайник с деньгами, которого на самом деле не было.
Одним из подозреваемых оказался дальний родственник криминального авторитета Антимоса (его разыскивали по подозрению в разбойном нападении). Второй фигурант дела находился под домашним арестом за ДТП, а третий ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Им грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что тело пастора одной из местных протестантских церквей со следами пыток нашли в его съемной квартире.
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