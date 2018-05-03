Полицейские изъяли в машине 81 патрон

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Юго-Восточного округа дежурили во 2-м квартале Капотни и остановили один из автомобилей для проверки документов.

Однако водитель вел себя подозрительно, оборачивался всалон. Полицейские решили досмотреть иномарку и обнаружили в ней 81 патрон. Все они были направлены на экспертизу.

— Вскоре эксперт подтвердил, что изъятые боеприпасы являются боевыми и пригодны для стрельбы, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Юго-Восточного административного округа Ольга Егорова

Полицейские сообщили, что в отношении 51-летнего водителя — жителя Калужской области , возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного Кодекса «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание — до трех лет лишения свободы.

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