Ещё
Полицейские изъяли в машине 81 патрон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские изъяли в машине 81 патрон 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Юго-Восточного округа дежурили во 2-м квартале Капотни и остановили один из автомобилей для проверки документов.
Однако водитель вел себя подозрительно, оборачивался всалон. Полицейские решили досмотреть иномарку и обнаружили в ней 81 патрон. Все они были направлены на экспертизу.
— Вскоре эксперт подтвердил, что изъятые боеприпасы являются боевыми и пригодны для стрельбы, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Юго-Восточного административного округа Ольга Егорова.
Полицейские сообщили, что в отношении 51-летнего водителя — жителя Калужской области, возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного Кодекса «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание — до трех лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Застройщику грозит статья за хищение
Четверо человек пострадали при столкновении маршрутного такси и «легковушки» на западе Москвы
Вечерняя Москва: последние новости
Чемодан с телом мужчины обнаружили в подмосковной реке Клязьма Полицейский получил ранение при стрельбе в одном из банков Армении Умер полицейский, пострадавший из-за нападения на банк в Ереване
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская нефть уходит из Европы71
Китайцы атаковали летчиков США31
Путин провел массовые отставки483
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня32
Windows сломал компьютеры по всему миру119
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение