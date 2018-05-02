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Кинжал, револьвер и патроны нашли в машине пенсионера в Капотне
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Кинжал, револьвер и патроны нашли в машине пенсионера в Капотне 

360tv.ru 1 час назад
Револьвер, кинжал и несколько пачек патронов обнаружили правоохранители в машине пенсионера в московском районе Капотня. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль 51-летнего мужчины 29 апреля. На заднем сидении Nissan правоохранители обнаружили револьвер 7,62 миллиметрового калибра, кинжал, диктофон, шесть видов патронов и два заряда для сигнальной ракетницы.
Полицейские изъяли и изучили найденное. По результатам экспертизы, 47 патронов с маркировкой «V» и 16 с маркировкой «38 70» относятся к огнестрельному оружию. Револьвер оказался стандартным сигнальным оружием «БЛЕФ Нагана-С» и не является стрелковым оружием. Кинжал, найденный у пенсионера, признали сувенирным изделием, не относящимся к холодному оружию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов ». Пенсионер отпущен под подписку о невыезде.
Сотрудники полиции Ставропольского края применили оружие против напавшего на них мужчины с ножом. Нападение произошло в Нефтекумском районе в воскресенье, 1 мая.
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