В Гатчине 30-летний отчим три недели домогался 6-летней девочки

Правоохранительные органы задержали в Гатчине 30-летнего шиномонтажника, которого подозревают в сексуальном насилии над ребенком, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В полицию за помощью обратилась мать 6-летней девочки. Женщина рассказала, что ее сожитель в феврале 2018 года в течение трех недель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Известно, что задержанный уже имел судимость. Ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.