Ещё
В Гатчине 30-летний отчим три недели домогался 6-летней девочки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гатчине 30-летний отчим три недели домогался 6-летней девочки 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Правоохранительные органы задержали в Гатчине 30-летнего шиномонтажника, которого подозревают в сексуальном насилии над ребенком, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В полицию за помощью обратилась мать 6-летней девочки. Женщина рассказала, что ее сожитель в феврале 2018 года в течение трех недель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Известно, что задержанный уже имел судимость. Ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге недовольный клиент угрожал пистолетом сотрудникам салона связи В Петербурге мужчина открыл огонь на кладбище по поклонникам Виктора Цоя Пьяный петербуржец пытался зарубить топором соседа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию194
США начали военную операцию в Сирии276
Грузия определилась с российской политикой54
Военные корабли НАТО вошли в Черное море344
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину122
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение