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На северо‑западе Москвы неизвестный ранил ножом мужчину
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На северо‑западе Москвы неизвестный ранил ножом мужчину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный на Kia Cerato ранил ножом мужчину в ссоре на северо-западе Москвы, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 30 апреля в 22:34 на службу «02» со службы «03» поступила информация о ножевом ранении по адресу: Сходненский тупик, дом 1. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили с колото-резаным ранением груди мужчину 1973 года рождения, который нарядом скорой медпомощи был доставлен в учреждение, госпитализирован.
«Установлено, что 30 апреля примерно в 22:30 неизвестный в результате возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, ножом нанес удар в область груди пострадавшему и скрылся на автомобиле Kia Cerato», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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