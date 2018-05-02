На северо‑западе Москвы неизвестный ранил ножом мужчину

По его словам, 30 апреля в 22:34 на службу «02» со службы «03» поступила информация о ножевом ранении по адресу: Сходненский тупик, дом 1. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили с колото-резаным ранением груди мужчину 1973 года рождения, который нарядом скорой медпомощи был доставлен в учреждение, госпитализирован.

«Установлено, что 30 апреля примерно в 22:30 неизвестный в результате возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, ножом нанес удар в область груди пострадавшему и скрылся на автомобиле Kia Cerato», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.