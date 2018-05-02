Двое мужчин с ножом ограбили школьника на востоке Москвы

Двое неизвестных с ножом на улице Уссурийской в столице напали на школьника и похитили у него телефон и аудиоколонку, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

«В ОМВД поступило сообщение от женщины о том, что 1 мая в 19:30 у дома №4 на улице Уссурийская двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, ее несовершеннолетнему сыну 2001 года рождения, ученику 10 класса, открыто похитили сотовый телефон, аудиоколонку и скрылись», — сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 76,5 тысяч рублей.

По данному факту следователи проводят проверку, заключил представитель пресс-службы.