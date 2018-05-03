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Пропавшего жителя Ставрополья нашли полисмены и поисковики
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Пропавшего жителя Ставрополья нашли полисмены и поисковики 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники полиции совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт» установили местонахождение мужчины, пропавшего из поселка Иноземцево, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
1 мая в отдел полиции Железноводска поступило заявление о том, что вечером Валентин Гапоненко вышел из дома и не вернулся.
Благодаря скоординированным действиям полиции и волонтеров его нашли 3 мая.
Он все это время находился в поселке Капельница, пригороде Железноводска.
Ранее сообщалось, что в полицию обратились родственники пропавшего.
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