Пропавшего жителя Ставрополья нашли полисмены и поисковики 

Сотрудники полиции совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт» установили местонахождение мужчины, пропавшего из поселка Иноземцево, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
1 мая в отдел полиции Железноводска поступило заявление о том, что вечером Валентин Гапоненко вышел из дома и не вернулся.
Благодаря скоординированным действиям полиции и волонтеров его нашли 3 мая.
Он все это время находился в поселке Капельница, пригороде Железноводска.
Ранее сообщалось, что в полицию обратились родственники пропавшего.