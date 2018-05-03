Пропавшего жителя Ставрополья нашли полисмены и поисковики

1 мая в отдел полиции Железноводска поступило заявление о том, что вечером Валентин Гапоненко вышел из дома и не вернулся.

Благодаря скоординированным действиям полиции и волонтеров его нашли 3 мая.

Он все это время находился в поселке Капельница, пригороде Железноводска.

Ранее сообщалось, что в полицию обратились родственники пропавшего.