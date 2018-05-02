Пьяная тольяттинка из ревности оклеветала своего сожителя

Как следует из сведений, собранных полицейскими, личности заявительницы и ее сожителя хорошо известны правоохранителям. Перебивающиеся случайными заработками, злоупотребляющие спиртными напитками мужчина и женщина регулярно устраивают шумные застолья. Гулянки, как правило, заканчиваются выяснениями отношений и рукоприкладством. Участковые уполномоченные полиции частые гости в квартире, где проживает пара.

Прошедшие выходные не отличались от обычного времяпровождения. Во время распития спиртного между женщиной и мужчиной произошла очередная ссора. Сожительница, приревновав мужчину к соседке, решила написать на него заявление в полицию.

В ходе проверки сведений, изложенных заявительницей, правоохранители установили, что женщина сообщила ложную информацию. На опросе она стала путаться в своих объяснениях. В результате женщина призналась, что оговорила своего сожителя и раскаялась в содеянном. Из материалов, собранных полицейскими, следует, что подозреваемая ранее не судима и работает продавцом.