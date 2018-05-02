Ссора в белгородском кафе закончилась поножовщиной 

Полицейские задержали белгородца по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По версии следствия, между посетителями одного из кафе в Белгороде произошел конфликт. Возле входа в кафе между мужчинами завязалась драка и один из них пырнул другого перочинным ножом.
Свидетели потасовки позвонили в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 31-летнего белгородца. Пострадавшего — 22-летнего жителя Валуйского района — госпитализировали с ножевым ранением.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье: «Причинение легкого вреда здоровью с применением оружия». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы