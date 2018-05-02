Вор из Балтийска избил и ограбил прохожего

Житель Балтийска обратился в полицию, после того как на него среди бела дня напал грабитель. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего и забрал у него кошелек и мобильный телефон, сообщило ИА Nation News со ссылкой на МВД по Калининградской области

Мужчина подробно описал внешность нападавшего. Это позволило полицейским оперативно задержать подозреваемого, которым оказался 49-летний местный житель. Во время обыска похищенное имущество, которое оценили в 12 тысяч рублей, удалось найти и вернуть владельцу.

По данным агентства «Невские новости», задержанный стал фигурантом уголовного дела. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Приморье поймали вора, который похищал кладбищенские оградки. Разобранные металлические конструкции мужчина относил в пункт приема металла. Теперь же он может попасть за решетку по статье «Кража, совершенная в крупном размере».