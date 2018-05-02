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Вор из Балтийска избил и ограбил прохожего
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Вор из Балтийска избил и ограбил прохожего 

360tv.ru 40 минут назад
Житель Балтийска обратился в полицию, после того как на него среди бела дня напал грабитель. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего и забрал у него кошелек и мобильный телефон, сообщило ИА Nation News со ссылкой на МВД по Калининградской области.
Мужчина подробно описал внешность нападавшего. Это позволило полицейским оперативно задержать подозреваемого, которым оказался 49-летний местный житель. Во время обыска похищенное имущество, которое оценили в 12 тысяч рублей, удалось найти и вернуть владельцу.
По данным агентства «Невские новости», задержанный стал фигурантом уголовного дела. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
В Приморье поймали вора, который похищал кладбищенские оградки. Разобранные металлические конструкции мужчина относил в пункт приема металла. Теперь же он может попасть за решетку по статье «Кража, совершенная в крупном размере».
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