В Зеленодольском районе мужчина подозревается в убийстве соседей

Вечером 30 апреля в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружили тела 47-летней женщины и 25-летнего друга ее дочери. По подозрению в убийстве следователи задержали 62-летнего соседа потерпевшей. По версии следствия, в тот день мужчина припарковал свой автомобиль под окнами дома женщины, после чего она сделала ему замечание. В результате между ними произошла ссора, в ходе которой, мужчина, взяв нож, зарезал хозяйку дома и молодого человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).