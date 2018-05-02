Ещё
В Зеленодольском районе мужчина подозревается в убийстве соседей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зеленодольском районе мужчина подозревается в убийстве соседей 

АиФ Казань 54 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Мужчина подозревается в убийстве соседки и ее знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Вечером 30 апреля в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружили тела 47-летней женщины и 25-летнего друга ее дочери. По подозрению в убийстве следователи задержали 62-летнего соседа потерпевшей. По версии следствия, в тот день мужчина припарковал свой автомобиль под окнами дома женщины, после чего она сделала ему замечание. В результате между ними произошла ссора, в ходе которой, мужчина, взяв нож, зарезал хозяйку дома и молодого человека.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
АиФ Казань: последние новости
В Татарстане задержали 12 возможных участников «Хизб ут-Тахрир» В Зеленодольске на заводе рабочего затянуло в машину и разрубило ножами Арбитражный суд РТ ввел процедуру банкротства в РК «Ривьера»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум94
Военные корабли НАТО вошли в Черное море105
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»100
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео118
Успенская призналась в убийстве26
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
00:52
Собчак взбесила роскошной жизнью напоказ
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
00:24
В РФ прокомментировали планы Киева по Донбассу
Политика
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение