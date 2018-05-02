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В Красноярском районе выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранцев
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В Красноярском районе выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранцев 

Волга Ньюс 56 минут назад
По данным полицейских, в период с мая 2017 г. по апрель 2018 г. местная 50-летняя жительница незаконно поставила на миграционный учет восемь граждан, приехавших из страны ближнего зарубежья, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Злоумышленница была предупреждена специалистами отделения по вопросам миграции ОМВД России по Красноярскому району об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступила закон. По информации правоохранителей, подозреваемая к уголовной ответственности ранее не привлекалась.
В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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