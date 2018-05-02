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Суд США обязал Иран выплатить компенсации семьям жертв теракта 11 сентября
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Суд США обязал Иран выплатить компенсации семьям жертв теракта 11 сентября 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Реальное время
Суд в Нью-Йорке обязал Иран выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября.
Согласно решению суда, причастными к теракту признаны Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана. Поэтому был вынесен вердикт, что виновные должны выплатить компенсации родственникам 1008 человек, погибших 11 сентября 2001 года, когда самолеты, управляемые террористами, врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке.
Суд постановил, что супругам погибших причитается по 12,5 миллиона долларов, родителям и детям — по 8,5 миллиона, братьям и сестрам — по 4,25 миллиона.
Выводы американского суда базируются на том, что Иран якобы материально поддерживал "Аль-Каиду" (запрещена в РФ).
Иск против властей Ирана был подан родственниками погибших в 2004 году.
Предполагается, что указанные суммы могут быть изъяты с иранских счетов, замороженных в западных банках.
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