В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого

НАЛЬЧИК , 2 мая — РИА Новости . Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он убил своего знакомого, а затем расчленил и сжег в печи его тело, сообщает региональное СУСК

"По данным следствия, 30 марта 2018 года 50-летний мужчина у себя в домовладении в городе Малгобек в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 36-летнему мужчине удар молотком в теменную область головы, от которого потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении.

После этого, как считают следователи, с целью сокрытия следов преступления хозяин дома расчленил и сжег тело убитого в печи.

Подозреваемый задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ , санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.