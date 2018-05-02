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Москвич пожаловался в полицию на знакомого, исчезнувшего с его 34 млн рублей
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Москвич пожаловался в полицию на знакомого, исчезнувшего с его 34 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Житель Москвы заявил в полицию, что передал своему знакомому 34 млн рублей и автомобиль Mercedes, однако знакомый скрылся и перестал отвечать на звонки. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.
"Житель Москвы обратился в полицию с заявлением, что в течение 2017 года передал своему 41-летнему знакомому, проживающему на востоке столицы, 34,1 млн рублей. Предполагалось, что деньги пойдут на совместное участие в инвестиционных проектах", — сказал собеседник агентства.
Также мужчина заявил, что отдал знакомому во временное пользование автомобиль Mercedes для последующей продажи.
"Однако в конце сентября — начале октября знакомый перестал отвечать на телефонные звонки, до сих пор не вернул деньги и, по всей видимости, уехал из Москвы", — сказал собеседник агентства.
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