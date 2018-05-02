В Гатчине мужчина совершил сексуальное насилие над семилетней девочкой

Мужчина надругался в Гатчине над маленькой дочерью своей сожительницы. Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе следкома по Ленобласти, следователи уже выясняют обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, в период времени с 07 по 28 февраля 2018 года, в съемной квартире, расположенной на одной из улиц города Гатчина, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери своей сожительницы.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов , привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления (по ч. 4 ст.111 УК РФ) и отбывал наказание в местах лишения свободы.

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, допрошен следователем СКР по обстоятельствам дела, в настоящее время следствием решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявления обвинения.