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В Гатчине мужчина совершил сексуальное насилие над семилетней девочкой
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В Гатчине мужчина совершил сексуальное насилие над семилетней девочкой 

Ivyborg.ru 1 час назад
Мужчина надругался в Гатчине над маленькой дочерью своей сожительницы. Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе следкома по Ленобласти, следователи уже выясняют обстоятельства произошедшего.
Следственным отделом по городу Гатчина следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).
По версии следствия, в период времени с 07 по 28 февраля 2018 года, в съемной квартире, расположенной на одной из улиц города Гатчина, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери своей сожительницы.
Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления (по ч. 4 ст.111 УК РФ) и отбывал наказание в местах лишения свободы.
По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, допрошен следователем СКР по обстоятельствам дела, в настоящее время следствием решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявления обвинения.
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