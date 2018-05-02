Дончанин украл палатки, спальные мешки и лодку на сумму 500 тысяч рублей

В Усть-Донецком районе Ростовской области предприимчивый 44-летний мужчина залезал во дворы местных жителей и прихватывал с собой все, что ему нравилось. Свою «добычу» он грузил на садовую тачку, а затем продавал недалеко от пляжа, пока его не задержали полицейские. Во время обыска в его доме нашли несколько украденных вещей. Их уже вернули владельцам. — Среди украденного были спальные мешки, палатки, резиновая лодка, строительные инструменты. Всего злоумышленник обворовал восемь дворов. Общая сумма ущерба — около 500 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он уже был судим за похожие преступления.