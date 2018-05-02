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Дончанин украл палатки, спальные мешки и лодку на сумму 500 тысяч рублей
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Дончанин украл палатки, спальные мешки и лодку на сумму 500 тысяч рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Усть-Донецком районе Ростовской области предприимчивый 44-летний мужчина залезал во дворы местных жителей и прихватывал с собой все, что ему нравилось. Свою «добычу» он грузил на садовую тачку, а затем продавал недалеко от пляжа, пока его не задержали полицейские. Во время обыска в его доме нашли несколько украденных вещей. Их уже вернули владельцам.
— Среди украденного были спальные мешки, палатки, резиновая лодка, строительные инструменты. Всего злоумышленник обворовал восемь дворов. Общая сумма ущерба — около 500 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он уже был судим за похожие преступления.
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