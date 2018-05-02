В селе Дивном на Ставрополье полицейские обнаружили марихуану

Наркотическое средство в крупном размере полицейские изъяли в Апанасенковском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.

Проверяя поступившую в правоохранительные органы информацию, оперативники обнаружили в хозпостройках на территории домовладения в селе Дивном 300 г марихуаны. Такая партия на языке Уголовного кодекса РФ считается крупной.

38-летнего хозяина домовладения доставили в райотдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических веществ».