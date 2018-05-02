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В селе Дивном на Ставрополье полицейские обнаружили марихуану
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В селе Дивном на Ставрополье полицейские обнаружили марихуану 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Наркотическое средство в крупном размере полицейские изъяли в Апанасенковском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.
Проверяя поступившую в правоохранительные органы информацию, оперативники обнаружили в хозпостройках на территории домовладения в селе Дивном 300 г марихуаны. Такая партия на языке Уголовного кодекса РФ считается крупной.
38-летнего хозяина домовладения доставили в райотдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических веществ».
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