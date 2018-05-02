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Грабитель с молотком напал на охранников ломбарда под Ульяновском. Видео
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Грабитель с молотком напал на охранников ломбарда под Ульяновском. Видео 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Димитровграде камеры наблюдения зафиксировали неудавшееся ограбление, произошедшее вчера, 1 мая. Преступник ворвался в ломбард и напал с молотком на его сотрудников. После ожесточенной драки, в результате которой помещение было разгромлено, налетчик убежал без добычи.
Один из сотрудников ломбарда получил сильную травму головы, о других жертвах не сообщается. В настоящее время сотрудники органов правопорядка разыскивают преступника.
Владельцы ломбарда объявили вознаграждение размером в сто тысяч рублей за информацию о грабителе.
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