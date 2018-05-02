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Похвалившись соседке ювелирным украшением, жительница Красноярского района лишилась его
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Похвалившись соседке ювелирным украшением, жительница Красноярского района лишилась его 

Волга Ньюс 28 минут назад
К участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по Красноярскому району обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина рассказала сотруднику полиции, что на днях она обнаружила пропажу золотого кольца стоимостью 7,5 тыс. рублей.
С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудник полиции опросил заявительницу, ее соседей и близкое окружение пострадавшей. Из материалов, собранных участковым, следует, что к женщине, которая проживает одна, часто наведывалась ее соседка. Именно ей в последний раз она показывала свои украшения. По словам заявительницы, возможно, она причастна к пропаже золотого изделия.
В ходе проведения проверки данная информация полностью подтвердилась. В разговоре с полицейскими предполагаемая злоумышленница призналась и раскаялась в содеянном и пояснила, что похищенное сбыла неизвестному мужчине, а вырученные деньги потратила на личные нужды.
По данным сотрудников органов внутренних дел, 35-летняя подозреваемая нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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