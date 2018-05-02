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Угроза взрыва в зданиях Верховного суда в Москве не подтвердились
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Угроза взрыва в зданиях Верховного суда в Москве не подтвердились 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва по московским адресам, где находятся два здания Верховного суда РФ, оказались ложными, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.
"Кинологи проверили здания по адресам: Малый Харитоньевский переулок, 12, стр. 1, а также Поварская улица, д. 15, стр. 1. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что неизвестные «заминировали» два здания Верховного суда РФ в Москве, также поступило сообщение об угрозе взрыва в 83-й городской больнице.
Всего с 11 сентября прошлого года, когда в России началась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись более 4 тыс. объектов в 215 городах России, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.
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