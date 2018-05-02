Жителя Ижевска отправили в колонию за надругательство над двумя девочками-подростками

«Ранее судимый мужчина проживал в гражданском браке с жительницей Ижевска и ее несовершеннолетними детьми. Оставаясь с ними наедине, осужденный неоднократно совершал в отношении 11-летней и 15-летней девочек насильственные действия сексуального характера», — установили в суде.

Подростки рассказали о действиях злоумышленника полицейским, после чего мужчину взяли под стражу, однако он вину не признал и назвал происходившее «игрой».