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Жителя Ижевска отправили в колонию за надругательство над двумя девочками-подростками
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Жителя Ижевска отправили в колонию за надругательство над двумя девочками-подростками 

ИА «Сусанин» 40 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска отправили в колонию строгого режима за надругательство над двумя девочками-подростками. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, мужчина проведет за решеткой 13 лет.
«Ранее судимый мужчина проживал в гражданском браке с жительницей Ижевска и ее несовершеннолетними детьми. Оставаясь с ними наедине, осужденный неоднократно совершал в отношении 11-летней и 15-летней девочек насильственные действия сексуального характера», — установили в суде.
Подростки рассказали о действиях злоумышленника полицейским, после чего мужчину взяли под стражу, однако он вину не признал и назвал происходившее «игрой».
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