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Иномарку стоимостью 2 млн руб украли в Рузском горокруге
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Иномарку стоимостью 2 млн руб украли в Рузском горокруге 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Неизвестный украл автомобиль Toyota Camry стоимостью 2 миллиона рублей в СНТ поселка Тучково Рузского городского округа Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Первого мая в 08:50 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о том, что с 22:00 30 апреля до 08:00 1 мая с участка в СНТ в поселке Тучково Рузского гороркуга неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.
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