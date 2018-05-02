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СМИ: к северу от Багдада в результате атаки боевиков погибли семь человек
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СМИ: к северу от Багдада в результате атаки боевиков погибли семь человек 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Семь человек погибли и 13 получили ранения в городе Эт-Тармия к северу от столицы Ирака в результате нападения боевиков, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности.
"Окончательное число жертв и пострадавших в результате нападения на город Эт-Тармия к северу от Багдада составило семь погибших и 13 раненых", — заявил источник.
По его словам, нападение совершили «спящие» ячейки террористической группировки ИГ*, оно было нацелено на определенных людей.
Также он отметил, что силы безопасности закрыли входы и выходы из города и начали операцию по розыску боевиков.
При этом пресс-служба сил безопасности Ирака отрицает информацию СМИ о присутствии террористических бандформирований ИГ* в Эт-Тармии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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