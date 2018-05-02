У жителя Самарской области изъято около 100 пакетиков с наркотиками

Было принято решение о досмотре автомобиля, в ходе которого в присутствии понятых в сумке, находившейся в легковом автомобиле, полицейские обнаружили два полиэтиленовых свертка. Согласно проведенной экспертизе, в одном из пакетиков находилось наркотическое средство 3-индол общей массой 1,38 гр, в другом — производное наркотического вещества N-метилэфедрона массой 2,47 гр, что является крупным размером.

Оперативниками был установлен адрес съемной квартиры задержанного в г. Самара . В ходе обыска по данному адресу сотрудники полиции обнаружили сверток, который изъяли и отправили на исследование. Согласно заключению эксперта, внутри находились: 51 пакетик с производным наркотического средства 3-индол общей массой 113,84 гр, а также 40 пакетиков с N-метилэфедроном общей массой 37,44 грамм. Подозреваемый утверждает, что приобрел и хранил наркотики для себя без цели сбыта.