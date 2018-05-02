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У жителя Самарской области изъято около 100 пакетиков с наркотиками
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У жителя Самарской области изъято около 100 пакетиков с наркотиками 

Волга Ньюс 1 час назад
Было принято решение о досмотре автомобиля, в ходе которого в присутствии понятых в сумке, находившейся в легковом автомобиле, полицейские обнаружили два полиэтиленовых свертка. Согласно проведенной экспертизе, в одном из пакетиков находилось наркотическое средство 3-индол общей массой 1,38 гр, в другом — производное наркотического вещества N-метилэфедрона массой 2,47 гр, что является крупным размером.
Оперативниками был установлен адрес съемной квартиры задержанного в г. Самара. В ходе обыска по данному адресу сотрудники полиции обнаружили сверток, который изъяли и отправили на исследование. Согласно заключению эксперта, внутри находились: 51 пакетик с производным наркотического средства 3-индол общей массой 113,84 гр, а также 40 пакетиков с N-метилэфедроном общей массой 37,44 грамм. Подозреваемый утверждает, что приобрел и хранил наркотики для себя без цели сбыта.
По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении 29-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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