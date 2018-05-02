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В Нолинском районе сын зверски убил своего отца: возбуждено уголовное дело
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В Нолинском районе сын зверски убил своего отца: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины 1967 г.р. с признаками насильственной смерти, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УКРФ.
1 мая в следственные органы поступила информация об обнаружении тела мужчины 1967 г.р. в селе Ильинское Нолинского района с признаками насильственной смерти.
На место выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СУ СКР по Кировской области и сотрудников УМВД России по Кировской области.
«По версии следствия, вечером 1 мая между отцом и сыном 1990 г.р. во время совместного употребления алкоголя возник конфликт. Молодой человек взял нож и нанёс им не менее одного удара в область шеи отца, после чего сходил за кувалдой и нанёс ещё один удар ей по голове потерпевшего. От полученных повреждений последний скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Изначально подозреваемый свою вину отрицал, в настоящее время он даёт признательные показания следователю. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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