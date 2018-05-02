Салехардец пойдет под суд за попытку убийства двух женщин

Салехарде 30-летнего местного жителя будут судить за покушение на убийство двух женщин.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, поножовщина случилась осенью прошлого года в квартире одной из потерпевших. В тот вечер женщина пригласила в гости двух мужчин и подругу. Гости выпивали, а к ночи хозяйка попросила гостей удалиться.

— Пока один из мужчин одевался в прихожей, обвиняемый кухонным ножом нанес не менее трех ударов подруге хозяйки в область шеи. Вторая потерпевшая, услышав шум, забежала на кухню, после чего мужчина нанес и ей удар в область шеи, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщины сумели вырваться от злоумышленника, сбежав из квартиры. А находящийся в квартире второй мужчина дал отпор нападавшему.