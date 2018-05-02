На самарца заведено уголовное дело за избиение собутыльника

Сотрудники полиции установили, что пострадавшего обнаружили возле одного из подъездов дома на ул. Медицинской. В силу своего состояния каких-либо пояснений по поводу обстоятельств получения травм пострадавший не смог дать.

Однако в ходе работы над поступившей информацией правоохранителям удалось выяснить данные потерпевшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что у мужчины были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Появились подозрения, что данный гражданин мог приходить в гости кому-то из жильцов дома, возле которого его обнаружили.

В итоге было принято решение провести поквартирный обход. Спустя некоторое время во время отработки оперативники, недалеко от дома заметили мужчину. Внимание полицейских он привлек тем, что на его штанах имелись пятна бурого цвета, похожие на кровь. Его задержали для выяснения обстоятельств.

В ходе дальнейших мероприятий в квартире данного гражданина также обнаружили следы, предположительно, крови. Все материалы были изъяты и направлены на экспертизу. Вскоре появилась информация о том, что потерпевший мужчина пришел в себя, и полицейским удалось пообщаться с ним. В итоге после обобщения и сопоставления всех собранных сведений удалось выяснить обстоятельства инцидента, в ходе которого пострадал 59-летний самарец.

По предварительной версии, хозяин квартиры дома на ул. Медицинской пригласил к себе в гости приятеля. Встреча сопровождалась застольем, а закончилась дракой, по завершению которой гость покинул квартиру. Но на улице ему стало плохо. Обратиться в службу скорой медицинской помощи мужчине помогли прохожие. По результатам экспертизы было установлено, что в ходе потасовки здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.