В Прикамье будут судить женщину, ударившую ножом в живот сожителя

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Рецидивистке может грозить до восьми лет лишения свободы.

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