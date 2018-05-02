В Прикамье будут судить женщину, ударившую ножом в живот сожителя 

Праздник 1 мая трагически закончился для жительницы Горнозаводска и её сожителя. 48-летняя женщина по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью попала в СИЗО, а её 58-летний сожитель — в больницу с колото-резаным ранением брюшной полости.
«Преступление на бытовой почве было совершено в одном из частных домов на улице Зелёная города Горнозаводска, — сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Вечером в ходе ссоры на фоне совместного употребления спиртного ранее судимая неработающая женщина ударила ножом в живот потерпевшего».
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Рецидивистке может грозить до восьми лет лишения свободы.