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В Прикамье будут судить женщину, ударившую ножом в живот сожителя
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В Прикамье будут судить женщину, ударившую ножом в живот сожителя 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Праздник 1 мая трагически закончился для жительницы Горнозаводска и её сожителя. 48-летняя женщина по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью попала в СИЗО, а её 58-летний сожитель — в больницу с колото-резаным ранением брюшной полости.
«Преступление на бытовой почве было совершено в одном из частных домов на улице Зелёная города Горнозаводска, — сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Вечером в ходе ссоры на фоне совместного употребления спиртного ранее судимая неработающая женщина ударила ножом в живот потерпевшего».
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Рецидивистке может грозить до восьми лет лишения свободы.
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