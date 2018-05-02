Кражу около 140 тысяч рублей с банковской карты раскрыли в Батайске

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о хищении денег заявил в полицию горожанин.

Как выяснили правоохранители, мужчина выпивал со знакомым в одном из заведений города. Когда потерпевший оплачивал чек, его приятель запомнил пин-код. Затем злоумышленник, воспользовавшись состоянием знакомого, украл банковскую карту и снял с нее все деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в преступлении, ранее судимый за кражу, был задержан.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).