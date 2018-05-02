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В Саратове 16-летняя школьница избила семиклассницу
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В Саратове 16-летняя школьница избила семиклассницу 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя школьница задержана в Саратове за избиение другой ученицы, 15-летеней семиклассницы, сообщило в среду ГУ МВД РФ по региону.
"С заявлением в полицию в Заводском районе Саратова обратилась 34-летняя женщина, сообщившая, что 16-летняя школьница нанесла на улице телесные повреждения ее 15-летней дочери, учащейся седьмого класса. Подозреваемая была задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ", — говорится в сообщении.
Санкции по данной статье УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до четырех месяцев.
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