В Саратове 16-летняя школьница избила семиклассницу

"С заявлением в полицию в Заводском районе Саратова обратилась 34-летняя женщина, сообщившая, что 16-летняя школьница нанесла на улице телесные повреждения ее 15-летней дочери, учащейся седьмого класса. Подозреваемая была задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ", — говорится в сообщении.

Санкции по данной статье УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до четырех месяцев.