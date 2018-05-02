Стражи порядка возбудили уголовное дело после угона иномарки в центре Москвы 

Угон осуществлен в столичном районе Мещанский.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как у мужчины угнали «Mercedes-Benz E 200».
— В отделение обратился 40-летний гражданин, у которого похитили иномарку, припаркованную по адресу: проспект Мира, дом №30. Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей, — рассказали агентству городских новостей «Москва» представители МВД.
По их данным, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
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