Mercedes стоимостью более 3,1 млн руб. украл неизвестный в центре Москвы

В столичном районе Мещанский похитили иномарку стоимостью более 3,1 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«В полицию от 40-летнего мужчины поступило сообщение о краже автомашины по адресу: проспект Мира, д. 30, стр. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный от дома по указанному адресу совершил кражу автомобиля марки Mercedes-Benz E 200, принадлежащего заявителю. Материальный ущерб составил около 3 млн 160 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража в особо крупном размере».