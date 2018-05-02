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16 человек убиты в результате нападения в центральной части Ирака
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16 человек убиты в результате нападения в центральной части Ирака 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тикрит /Ирак/, 1 мая /Синьхуа/ — Неизвестнные вооруженные лица
во вторник совершили нападение на дома в городке в центральной
части Ирака, убив 16 человек и ранив 4. Об этом сообщили источники
из местной службы безопасности. —0—
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