16 человек убиты в результате нападения в центральной части Ирака

Тикрит / Ирак /, 1 мая / Синьхуа / — Неизвестнные вооруженные лица

во вторник совершили нападение на дома в городке в центральной

части Ирака, убив 16 человек и ранив 4. Об этом сообщили источники

из местной службы безопасности. —0—