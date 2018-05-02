Ещё
16 человек убиты в результате нападения в центральной части Ирака
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
16 человек убиты в результате нападения в центральной части Ирака
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Тикрит /
Ирак
/, 1 мая /
Синьхуа
/ — Неизвестнные вооруженные лица
во вторник совершили нападение на дома в городке в центральной
части Ирака, убив 16 человек и ранив 4. Об этом сообщили источники
из местной службы безопасности. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Вьетнамская полиция передала китайской стороне восьмерых разыскивавшихся в рамках операции "Охота на лис" подозреваемых
В Алжире либерийца приговорили к смертной казни по обвинению в шпионаже
Полиция ЮАР арестовала 16 подозреваемых в стрельбе на стоянке такси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко
10
Убивший девушку подросток-игроман задержан и признался
6
Названы три пути «освобождения» Донбасса
198
США начали разгром последних оплотов ИГ
445
НАТО стягивает истребители над Черным морем
532
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина
В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире
Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес
Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина
В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия
Войска
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение