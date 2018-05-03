Ещё
СК просит арестовать подростка, убившего в Москве студентку ради ограбления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК просит арестовать подростка, убившего в Москве студентку ради ограбления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следствие просит арестовать пятнадцатилетнего подростка, убившего на юго-востоке Москвы молодую девушку ради ограбления, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Карина Калёнова.
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения поступило в суд", — сказала пресс-секретарь.
Как ранее сообщили в ГСУСК РФ по Москве, подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Во время проведения следственных действий задержанный признал вину.
По данным следствия, вечером 30 апреля 2018 года подросток находился около жилого дома по улице 4-я Новокузьминская в Москве, где нанес девушке 1996 года рождения множественные колото-резаные ранения, от которых жертва скончалась на месте.
На данный момент проводится комплекс следственных действий, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
РИА Новости: последние новости
Начальника госавиации Роскосмоса взяли под стражу до 30 июля В центре Петербурга мужчину расстреляли из пистолета В Армении из-за перестрелки в банке погиб человек, еще двое ранены
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США393
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы101
ЦБ резко повысил курс доллара70
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе222
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка131
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
01:56
Врачи спасают ребенка Елены Воробей
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение