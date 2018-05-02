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Подростку, подозреваемому в убийстве девушки в Москве, предъявили обвинение
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Подростку, подозреваемому в убийстве девушки в Москве, предъявили обвинение 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку, который подозревается в убийстве молодой девушки ради ограбления на улице 4-я Новокузьминская в Москве, сообщает пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, вечером 30 апреля несовершеннолетний, находясь вблизи жилого дома по улице 4-я Новокузьминская в Москве, с целью ограбления нанес молодой девушке 1996 года рождения множественные колото-резанные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.
«Задержанному в Москве по подозрению в нападении на девушку 15-летнему подростку сегодня предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
Третьего мая следователи планируют выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
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