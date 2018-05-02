Подростку, подозреваемому в убийстве девушки в Москве, предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку, который подозревается в убийстве молодой девушки ради ограбления на улице 4-я Новокузьминская в Москве , сообщает пресс-служба СК РФ

По версии следствия, вечером 30 апреля несовершеннолетний, находясь вблизи жилого дома по улице 4-я Новокузьминская в Москве, с целью ограбления нанес молодой девушке 1996 года рождения множественные колото-резанные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

«Задержанному в Москве по подозрению в нападении на девушку 15-летнему подростку сегодня предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Третьего мая следователи планируют выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.