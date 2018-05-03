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Обвиняемому в убийстве девушки школьнику назначена психиатрическая экспертиза
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Обвиняемому в убийстве девушки школьнику назначена психиатрическая экспертиза 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу 15-летнему подростку, обвиняемому в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Во время проведения следственных действий подросток признал вину. Для проверки его состояния следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", — сообщила она.
По версии следствия, вечером 30 апреля юноша вблизи жилого дома на 4-й Новокузьминской улице нанес девушке 1996 года рождения множественные колото-резаные ранения в область лица и туловища. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Подростку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
В четверг следствие ходатайствует в суде об аресте задержанного.
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