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Подростку предъявили обвинение в убийстве девушки в Москве
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Подростку предъявили обвинение в убийстве девушки в Москве 

Москва24 9 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает ТАСС.
Подростку инкриминируют убийство. В четверг, 3 мая, следователи планируют ходатайствовать в суде о его аресте.
По версии следствия, студентка вуза стала жертвой ограбления. Подросток планировал убить ее ради 40 тысяч рублей, которые она сняла в банкомате тем же вечером. Однако после происшествия молодого человека спугнул прохожий — сотрудник Росгвардии.
В результате 16-летний школьник скрылся, но не надолго. Его задержали по горячим следам и опознали. Позднее стало известно, что до девушки жертвой чуть не стал еще один прохожий. Мужчина рассказал, что почувствовал слежку, резко обернулся и спугнул ребенка.
При задержании подростка застали за компьютерной игрой. На мониторе было видно, что его персонаж также кого-то преследовал.
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