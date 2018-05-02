Подростку предъявили обвинение в убийстве девушки в Москве

Об этом сообщает ТАСС.

Подростку инкриминируют убийство. В четверг, 3 мая, следователи планируют ходатайствовать в суде о его аресте.

По версии следствия, студентка вуза стала жертвой ограбления. Подросток планировал убить ее ради 40 тысяч рублей, которые она сняла в банкомате тем же вечером. Однако после происшествия молодого человека спугнул прохожий — сотрудник Росгвардии.

В результате 16-летний школьник скрылся, но не надолго. Его задержали по горячим следам и опознали. Позднее стало известно, что до девушки жертвой чуть не стал еще один прохожий. Мужчина рассказал, что почувствовал слежку, резко обернулся и спугнул ребенка.

При задержании подростка застали за компьютерной игрой. На мониторе было видно, что его персонаж также кого-то преследовал.