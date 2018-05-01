Непредсказуемая жестокость. Что известно о подозреваемом в убийстве девушки школьнике

Подростка подозревают в убийстве девушки в столице. Молодого человека задержали по горячим следам и опознали с помощью камер видеонаблюдения. В СК заявили, что школьник уже признал свою вину на допросе. Телеканал Москва 24 выяснил все подробности происшествия.

На кадрах с камер видно, что девушка шла по улице ночью, а ее преследует быстрым шагом молодой человек. Он что-то сжимает в правой руке. На этом они оба пропадают из зоны видимости.

По версии следствия, студентка вуза стала жертвой ограбления. Подросток планировал убить ее ради 40 тысяч рублей, которые она сняла в банкомате тем же вечером. Однако после происшествия молодого человека спугнул прохожий — сотрудник Росгвардии.

В результате 16-летний школьник скрылся, но не надолго. Его задержали по горячим следам и опознали.

Как выяснилось позже, до девушки жертвой нападения чуть не стал другой прохожий. Он рассказал, что почувствовал слежку и резко обернулся, спугнув шедшего сзади ребенка. «Глаза у него были совершенно бешеные», — отметил мужчина. Он не видел ножа в руках у молодого человека, только заметил, что тот прячет что-то в руке.

Через несколько минут, когда очевидец попал домой, он услышал крик девушки. Выглянув в окно он больше ничего не увидел. Фотографию задержанного школьника он счел похожей, но отметил сильное различие во взгляде нападавшего и мальчика на снимке.

Отмечается также, что при задержании подростка застали за компьютерной игрой. На мониторе было видно, что его персонаж также кого-то преследовал.

Родители школьника отказались комментировать ситуацию. Они лишь уточнили, что не верят в то, что мальчик мог кого-то убить.

Соседи отмечают, что школьник был вежлив, а у семьи в подъезде — хорошая репутация. О том, что у молодого человека могли быть преступные наклонности никто не догадывался.