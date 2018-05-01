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В Днепре полицейские составили протокол на пенсионерку с георгиевской лентой на сумке
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В Днепре полицейские составили протокол на пенсионерку с георгиевской лентой на сумке 

RT на русском 1 час назад
В украинском городе Днепр полицейские составили административный протокол на пожилую женщину, у которой на сумке была георгиевская лента. Об этом информирует отдел коммуникаций местной полиции.
«Во время мероприятия была обнаружена гражданка 1939 г.р., которая публично использовала (носила на сумке) георгиевскую ленту. По данному факту составлен протокол», — заявили в полиции.
Отмечается, что в регионе на время массовых мероприятий по случаю празднования 1 мая действуют усиленные меры безопасности.
В марте на украинской границе задержали гражданина Белоруссии с георгиевской лентой.
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