Сотрудник приморской полиции стал отцом в восьмой раз 

Сотрудник уголовного розыска Владивостока майор полиции Александр Король отпраздновал рождение восьмого ребёнка. С большим праздником многодетсную семью поздравили сослуживцы счастливого отца и лично начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев.
По словам многодетсного отца, , — передали слова родителей в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ходе поздравительного чаепития Николай Афанасьев спросил у главы семьи о необходимой помощи и насущных проблемах, а также передал подарки от коллег — мягкие игрушки, спортивный инвентарь и обучающие настольные игры для детей, букет цветов многодетной маме, а главе семейства — денежную премию.