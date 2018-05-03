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Сотрудник приморской полиции стал отцом в восьмой раз
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Сотрудник приморской полиции стал отцом в восьмой раз 

АиФ-Владивосток 44 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Сотрудник уголовного розыска Владивостока майор полиции Александр Король отпраздновал рождение восьмого ребёнка. С большим праздником многодетсную семью поздравили сослуживцы счастливого отца и лично начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев.
По словам многодетсного отца, , — передали слова родителей в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ходе поздравительного чаепития Николай Афанасьев спросил у главы семьи о необходимой помощи и насущных проблемах, а также передал подарки от коллег — мягкие игрушки, спортивный инвентарь и обучающие настольные игры для детей, букет цветов многодетной маме, а главе семейства — денежную премию.
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