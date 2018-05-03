Сотрудник приморской полиции стал отцом в восьмой раз

По словам многодетсного отца, , — передали слова родителей в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ходе поздравительного чаепития Николай Афанасьев спросил у главы семьи о необходимой помощи и насущных проблемах, а также передал подарки от коллег — мягкие игрушки, спортивный инвентарь и обучающие настольные игры для детей, букет цветов многодетной маме, а главе семейства — денежную премию.